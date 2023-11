Auftakt in die Wintersaison

Eisturnier Marchtrenk

Einen Tag nach Beendigung der Sommersaison ging es gleich voll weiter mit dem Saisonstart der neuen Wintersaison. Ohne Eistraining startete Christian Hobl, Markus Karl sowie Jakob und Patrick Solböck etwas holprig in das Turnier in Marchtrenk. Aber schnell fanden sie wieder zu ihrem gewohnt druckvollen Spiel. Trotz der Auftaktniederlage wurde es im Endeffekt ein sicherer Turniersieg.

Die siegreiche Mannschaft des ESV Wang: Patrick und Jakob Solböck sowie Christian Hobl und Markus Karl (v. l.). Foto: privat

Eisstocksport Teamlehrgang

Nina Solböck erreicht mit dem U-16 Nationalteam Platz drei in Marchtrenk. Die Nachwuchsspielerin vom ESV Union Ladler Wang wurde zu den Lehrgängen für das U-16 Nationalteam einberufen.

Beim ersten Kontakt mit dem Kunsteis zeigte Nina Solböck bereits eine sehr gute Leistung. Gemeinsam mit David Lettner (NÖ), Moritz Schiefer (ST) und Alexander Schopf (OÖ) erreichten sie den dritten Turnierplatz. Diese Lehrgänge dienen auch für den Nationaltrainer eine Mannschaft für die Jugend-Europameisterschaft Ende Februar in Italien zu formen. Der nächste Lehrgang ist im November geplant.



Stocksport Jugendlehrgang

Am Nationalfeiertag stand in Wang der Stocksport-Nachwuchs wieder im Mittelpunkt. Insgesamt waren 42 Jugendliche aus ganz Niederösterreich mit dabei. Gesamt-Koordinator Stefan Solböck konnte wieder ein Gemeinschaftsprojekt vom NÖEV - Niederösterreichischer Eisstocksportverband, ASKÖ Niederösterreich, ASVÖ Niederösterreich und SPORTUNION Niederösterreich erfolgreich abwickeln.

NÖEV-Vizepräsident und zuständig für den Bereich Jugend Michael Schön und NÖEV- Jugendfachwart Helmut Rothberger waren mit ihren sechs Betreuern voll gefordert. Vormittag war richtiges Aufwärmen, Koordinationsübungen sowie richtige Grundhaltung beim Stockschießen auf dem Programm.

Nach der Mittagspause wurden individuelle Programme der einzelnen Gruppen durchgeführt. „Ein großes Lob gilt auch den Betreuern in den Vereinen für die aktive Jugendarbeit. Aber auch die Jugendlichen waren mit sehr viel Ehrgeiz und Elan an diesem Lehrgang mit dabei“, erklärte Koordinator Stefan Solböck vom ESV Wang. Zum Abschluss des Lehrganges wurden wieder Urkunden und ein kleines Geschenk an alle Teilnehmer übergeben. Ein großes Dankeschön ging auch an den ESV Union Ladler Wang für die Bereitstellung der Stocksporthalle und Versorgung der Teilnehmer. Der nächste Lehrgang ist bereits wieder am Montag in Karwoche 2024 geplant.