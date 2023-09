Brüder Solböck vergoldet

Die Familie Solböck räumte bei den österreichischen Meisterschaften im Zielbewerb in Marchtrenk ab. Die beiden Ausnahmekönner Patrick und Jakob Solböck sorgten dabei für eine überragende Leistung. Patrick Solböck konnte in der Königsklasse den Herrentitel erringen. In einem noch hochklassigen Finale setzte sich Patrick mit dem letzten Versuch hauchdünn vor Jürgen Forsthuber und Titelverteidiger Matthias Taxacher durch. Für Patrick war es der erste Sommertitel in der allgemeinen Klasse. Damit hat Patrick auch alle Titel jetzt in Österreich erreicht. Sein Bruder Jakob holte sich in der Junioren-Klasse ebenfalls mit einer überragenden Leistung den Titel. Für Vater Stefan Solböck war die ÖM in Marchtrenk keine Erfolgsgeschichte. Mit Rang 24 blieb er hinter seinen Erwartungen.

Nina Solböck hatte Pech. Bei ihrem ersten Antreten bei einer Ziel-Meisterschaft verpasste sie in der Jugend U16 und U19 zwei Mal knapp das Podest und wurde Vierte. Dennoch war sie mit ihrem ersten Antreten zufrieden.

Im NÖ-Cup ins Halbfinale

In Hintenburg musste der ESV Wang eins im Viertelfinale des NÖ-Cup antreten. Die Wanger Stocksportler mit Christian Hobl, Wolfgang Karl sowie Patrick und Stefan Solböck zeigten eine solide Leistung. Am Ende stand ein 8:2-Cupsieg auf der Habenseite der Wanger Stocksportler. Und auch der Gegner für das Halbfinale im NÖ-Cup steht bereits seit Sonntagabend fest. Das Los brachte für Wang ein Heimspiel gegen die SSV St. Aegyd am Neuwalde.