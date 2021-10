Erfolgreicher Saisonabschluss für Wang

Was für eine Saison für den ESV Union Ladler Wang. Zuerst das heimische Finale in der Staatsliga. Zwar ging dieses knapp verloren, aber alleine der Einzug war bereits ein voller Erfolg. Denn vor dem Meisterschaftsstart gaben die Verantwortlichen rund um Obmann Stefan Solböck den Klassenerhalt als Ziel aus.

Fünfter Cup-Erfolg

für den ESV Wang

Danach folgte der überraschend klare Champions-League-Erfolg in Passau. Nun dürfen sich die Wanger auch noch NÖ-Cup-Sieger nennen. In der Wanger Veranstaltungshalle trafen dabei die Union Ladler Wang auf die SG Umdasch Amstetten/Winklarn. Die beiden Teams spielten groß auf. Dabei ging Amstetten/Winklarn ersatzgeschwächt in die Partie. „Sie haben uns aber voll gefordert“, berichtet Stefan Solböck. Das erste Spiel sogar knapp an die Spielgemeinschaft. Schön langsam kamen die Gastgeber in die Partie und das zweite Spiel ging klar an den ESV Wang. Auch der dritte Durchgang war eine Beute für die Hausherren. Mit einem 6:6-Unentschieden ging das Finale weiter.

Das fünfte Spiel sicherten sich wieder die Wanger. „Damit war die Partie so gut wie entschieden“, analysiert Solböck. Spiel sechs endete wieder mit einem Unentschieden. Damit feierten die Heimischen den bereits fünften NÖ-Cup-Sieg. Für die Wanger Truppe spielten Marl Markus, Christian Hobl sowie Jakob, Patrick und Stefan Solböck. „Damit geht die Sommermeisterschaft für den ESV Union Ladler Wang sehr erfolgreich zu Ende. Es war eines der erfolgreichsten Jahre unseres Vereins. Besten Dank auch an alle unsere Unterstützer“, sagt Solböck abschließend.