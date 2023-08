Erfolgsserie von Wang reißt nicht ab

Mixed-Landesmeisterschaft.In der Stocksporthalle der Union Amstetten fand die Sportunion Landesmeisterschaft im Stocksport Mixed statt. Acht Mannschaften waren dabei angetreten. Mit dabei auch der ESV Union Ladler Wang. Wolfgang Karl, Monika Wöger sowie Nina, Margit, Jakob und Stefan Solböck feierten dabei einen überlegenen Sieg. Ohne Punkteverlust holten sie sich den Landesmeistertitel vor der SG Umdasch Winklarn und Union Seitenstetten. Wang und Winklarn sind für die Bundesmeisterschaften am 8. Oktober in Klagenfurt qualifiziert.NÖ Duo Landesfinale.28 Teams waren in Stattersdorf beim NÖ Du Landesfinale mit am Start. Am Ende war es eine Mannschaft aus Wang, die sich durchsetzte. In der Vorrunde feierten gleich drei Wanger Teams den Gruppensieg. Im Viertelfinale schieden aber die Titelverteidiger Wang 1 mit Christian Hobl und Stefan Solböck gegen starke SG Pottschach Eisbären Neunkirchen aus. Ebenso erging es Wang 3 mit Markus und Wolfgang Karl. Am Ende holte Wang 2 mit Patrick Solböck und Thomas Feregyhazy die Kohlen aus dem Feuer und gewannen.

Bei Duo-Cup waren drei Mannschaften des ESV Wang am Start. Am Ende sicherte sich Patrick Solböck mit Thomas Feregyhazy (3. v. l.) den Sieg. Foto: Foto: privat