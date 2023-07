Erste Niederlage folgte im großen Finale

Fast wäre das Kunststück der Titelverteidigung gelungen. Doch nach einem optimalen Start im Finale gegen Leoben riss der Spielfaden und Wang musste sich mit dem Vize-Staatsmeistertitel begnügen.

„In der zweiten Partie in Kehre fünf hatten wir alles im Griff, konnten den Sack nicht zumachen. Dann haben wir die Rechnung dafür präsentiert bekommen“, erklärt Mannschaftsführer Patrick Solböck. Das Geburtstagskind Christian Hobl spielte einen ersten guten Durchgang. Zwar gewann Leoben die erste Kehre, doch danach nutzten die Wanger die Fehler der Steirer erbarmungslos aus und gingen mit einem 7:2 in Front. Nach sechs Kehren war es schlussendlich ein 10:1 für Wang und Spiel eins ging an den Titelverteidiger. Finalspiel auf

hohem NiveauIm zweiten Durchgang ging Leoben abermals in Front, doch Wang kämpfte sich wieder zurück und glich aus. In der fünften Kehre hatten die Wanger sogar die Chance auf die Führung und damit bereits eine Hand auf am Staatsmeistertitel. Doch Leoben konterte perfekt und nutzte die Fehler der Wanger gleich mit einem 5:2-Erfolg in Durchgängen aus. Somit musste der dritte Durchgang die endgültige Entscheidung bringen. Auch hier liefen die Wanger nach der ersten Kehre wieder einem Rückstand hinterher. Nach zwei Kehren lag der Titelverteidiger sogar mit 0:3 im Rückstand. Doch Christian Hobl und Co gelang in der dritten Kehre der Anschluss auf 2:3. Leoben zog wieder auf 5:2 davon. Patrick Solböck packte noch einmal einen wundervollen Schuss aus, doch Leoben wusste eine Antwort und wehrte den Angriff gekonnt ab und sicherte sich den Staatsmeistertitel im dritten Durchgang.

Im Halbfinale gegen Köflach feierte Wang noch ein klarer 4:0-Erfolg. Dabei spielten Jakob Solböck und Co groß auf. Auch ESV-Obmann Stefan Solböck zeigte sich einerseits von der verpassten Chance zerknirscht, andererseits stolz: „Im Halbfinale hat das Team extrem stark gespielt. Auch im Finale dachte man zunächst, wir schießen Leoben aus der Halle. Doch so ist eben Sport und die Steirer haben sich auch ganz toll zurückgekämpft.“