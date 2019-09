In seiner langen Laufbahn hat der Wanger Stefan Solböck schon viel gewonnen. Ein österreichischer Senioren-Meistertitel hat in seiner Sammlung aber gefehlt. Bisher. Denn bei den Zielbewerb-Wettkämpfen in Marchtrenk holte der Obmann des ESV Union Wang mit 338 Punkten den Titel.

Der Medaillenhunger des Stocksport-Urgesteins war damit aber noch lange nicht gestillt. Als Teil der Auswahl Niederösterreich durfte er sich noch über Bronze freuen. In der Allgemeinen Klasse reichte es für Platz zwölf.

Ebenfalls stark unterwegs war Solböcks Sohn Jakob. Er sorgte für die dritte Wanger Medaille und machte die Wettkämpfe somit zu ausgesprochen erfolgreichen. Ihm gelang in der Klasse U19 der starke dritte Platz. „Damit geht für uns eine der erfolgreichsten Sommersaison zu Ende“, jubelte Stefan Solböck.