Ein historischer Tag für den ESV Wang. Das Stocksport-Märchen geht mit dem Viertelfinal-Sieg gegen den Titelverteidiger ESV HLS Jimmy Wien weiter. Mit dem 6:2-Auswärtserfolg steht Wang zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale.

Noch dazu ist das Final-Four-Turnier in der eigenen Halle in Wang. Mannschaftsführer Stefan Solböck freudestrahlend: „Wir sind überglücklich über den Finaleinzug. Die Halle in Wang wird in zwei Wochen beben.“ Auch zum 6:2-Erfolg hatte Solböck eine Meinung: „Wir haben uns in einen Rausch gespielt. Mannschaftlich eine geschlossene Leistung gezeigt.“

Auch der Kontrahent musste die Leistungsstärke der Wanger neidlos anerkennen. „Ich gratuliere dem ESV Union Wang. Trotz einer guten Leistung von Johann Reischenböck waren wir heute chancenlos“, sagte Christian Almbauer, Obmann des ESV HLS Jimmy Wien.