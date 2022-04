ESV Wang erfüllte Pflicht zum Auftakt

Werbung

Der Vize-Staatsmeister aus dem Vorjahr legte einen fast perfekten Start in die neue Saison hin. Die Schützen des ESV Wang gaben sich vor dem ersten Spiel noch bescheiden und verlautbarten den Klassenerhalt als Saisonziel.

Gegen den Aufsteiger Edla aus der Steiermark feierten die Wanger einen Heimsieg. Und die Heimischen begannen optimal. Der erste Durchgang ging mit einem 13:11 an die Truppe mit Patrick und Jakob Solböck sowie Christian Hobl und Markus Karl. Noch besser verlief der zweite Durchgang. Edla fabrizierte zu viele Fehlschüsse und die Heimischen gewannen mit 19:3 und stellten auf 4:0. Nach einem 25:3 im dritten Durchgang stand der Heimsieg bereits fest. Danach war die Luft bei den Wangern draußen und die letzten beiden Durchgänge waren eine Beute für die Gäste aus der Steiermark. Somit endete der Auftakt mit einem 6:4. „Es war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Jetzt gilt der Fokus auf Rottendorf“, sagt Jakob Solböck. Die Partie gegen Rottendorf, die mit zwei Siegen in die Saison starteten, steigt am 30. April um 16 Uhr.