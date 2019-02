Eine starke Leistung zeigte die ESV Union Wang bei den Österreichischen Meisterschaften der Senioren im niederösterreichischen Ternitz. Insgesamt 18 Mannschaften aus acht Bundesländern spielten in zwei Gruppen um den Sieg. Die Wanger Quintett Thomas Feregyhazy, Wolfgang Karl, Stefan Solböck, Bert Haselsteiner und Erich Haselsteiner spielte dabei bis zum letzten Durchgang um die vier begehrten Steherplätze mit. Schlussendlich reichte es in der Gruppe für den dritten Platz, was letztlich für die ESV Union Wang den starken sechsten Gesamtrang bei den Österreichischen Meisterschaften bedeutete.

Den Sieg in Ternitz holte sich ESV Fresing vor SSV Alkoven. Im kleinen Finale behielt EV Angerberg gegen SPG St. Stefan die Oberhand. Mit den Österreichischen Meisterschaften der Senioren ging die nationale Wintersaison zu Ende.

Die EM als nächstes großes Highlight

Für die jungen Talente des ESV Wang stehen jedoch noch weitere wichtige Aufgaben bevor. So geht es für Jakob Solböck bei den U19-Europameisterschaften in Peiting (GER) noch um Edelmetall. Auch sein Bruder, Patrick Solböck, geht in Deutschland auf Medaillenjagd. Im U23-Bewerb rechnet sich der ältere der beiden Solböck-Brüder gute Chancen auf eine Medaille aus.