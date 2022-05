ESV Wang: Siegreich im Schlager

Werbung

Was für ein Spieltag für den ESV Wang. In Feldkirchen verfolgten 300 Zuschauer das Topduell zwischen Wang und Rottendorf. Und der Vize-Staatsmeister aus dem Vorjahr stellte einmal mehr seine Ausnahmestellung unter Beweis. Die Wanger Stocksportler Christian Hobl, Patrick und Jakob Solböck sowie Markus und Wolfgang Karl zeigten von Beginn weg, das an diesem Tag die Jungs schwer zu besiegen sein werden. Nach der 4:0-Pausenführung schien im dritten Spiel die Partie vorzeitig entschieden. Aber die Rottendorfer gaben die Partie noch nicht verloren. Doch am Ende setzten sich die Wanger klar mit 7:3 durch und feierten mit den zahlreich mitgereisten Fans. „Wir haben alles mobilisiert und sind mit einem großen Bus und 50 Fans nach Kärnten gekommen. Es hat sich bezahlt gemacht. Alle haben ein Spitzenspiel gesehen mit dem glücklicheren Ende für uns“, freut sich ESV-Wang-Obmann Stefan Solböck. „Das war ein super Spiel, auch wenn wir es am Ende knapp verloren haben“, sagte auch der Rottendorfer Franz Stranig.