Lauf von ESV Wang hält an

Wie auf Asphalt nun auch auf Eis. In Kufstein fanden die Meisterschaften der Bundesliga (zweithöchste Spielklasse) statt. Mit dabei war auch die erste Mannschaft des ESV Union Ladler Wang. Christian Hobl, Jakob und Patrick Solböck sowie Markus und Wolfgang Karl gewannen die Vorrundengruppe.

Somit standen die Wanger am Sonntag im Aufstiegs-Play-off und der Klassenerhalt war bereits gesichert. Am Sonntag riefen sie ihr Leistungspotenzial voll ab und gewannen die Bundesliga der Herren ganz klar.

Damit wird Wang, wie auch schon im Sommer, ebenso in der Wintersaison in der höchsten österreichischen Liga spielen. Am kommenden Wochenende geht es in der 1. NÖ Landesliga für die zweite Wanger Mannschaft dann in Zöbern weiter.