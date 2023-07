Nina Solböck fährt zu Euro Grand Prix

In der Oberwarter Stocksporthalle fand die Qualifikation für das BÖE Team zum Jugend Euro Grand Prix der U16 statt. Erstmals dabei war Nina Solböck vom Union Ladler Wang. Sie ließ sich nicht unter Druck setzen und schaffte mit drei anderen Niederösterreichern (David Lettner, Viktoria Rumpler und Rebekka Riedler) die Qualifikation für einen der zwölf Startplätze. „Es war eine Ehre an der Qualifikation teilnehmen zu können und dann noch den Startplatz für den Euro Grand Prix zu erspielen ist eine tolle Geschichte. Jetzt heißt es in der verbleibenden Zeit brav zu trainieren und in zwei Wochen den Internationalen Bewerb zu genießen“, berichtete Vater Stefan Solböck stolz.

In der dritten NÖ Cup Runde empfing der ESV Union Ladler Wang II den SV Weikertschlag/Oberndorf. Fritz Niedl, Thomas Feregyhazy, Erich Haselsteiner und Peter Hager ließen den Gästen aus dem Waldviertel keine Chance und steigen mit einem 8:0-Heimsieg ins Achtelfinale auf.