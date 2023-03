Nur Winklarner Stockschützen waren stärker

Werbung

Im Rahmen der Sportunion Landesmeisterschaft lud der ESV Wang und die Gemeinde zu einer kleinen Empfangsfeier für Jakob Solböck. Der Youngster und NÖN Sportler des Jahres 2022 sicherte sich bei den Junioren-Europameisterschaften in Deutschland einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Unter den 40 Gästen befanden sich unter anderen Sportunion-Wang-Präsident Erich Kogler, Bürgermeister Franz Sonnleitner oder Sportunion-NÖ-Vizepräsident Gerhard Glinz. Dabei erhielt Solböck für seine Leistungen ein Ehrengeschenk. Zuvor bestritt der Youngster mit dem ESV Wang die Landesmeisterschaft in der heimischen Stocksporthalle. Insgesamt 18 Mannschaften in zwei Gruppen ritterten um den Landessieg.

Wang 1 mit Christian Hobl, Markus Karl, Jakob und Patrick Solböck spielte eine perfekte Vorrunde und kam ohne Punkteverlust weiter. Im Finale wartete dann die SG Umdasch Winklarn. Die Mannschaft spielte groß auf und Wang musste sich geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei setzte sich Ertl 1 durch. Die zweite Wanger Mannschaft belegte in der Vorrunde den dritten Platz und beendete das Turnier auf dem sechsten Rang.

Bereits zuvor jubelte eine Wanger Abordnung beim 36. Mixed-Josefiturnier. Wolfgang Karl sowie Nina, Margit und Stefan Solböck stellten sich der Herausforderung und sahnten ab. Das Quartett feierte einen ungefährdeten Turniersieg. Nur im letzten bedeutungslosen Spiel musste die Wanger Mannschaft eine Niederlage hinnehmen.