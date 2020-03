„Besser hätte sein Einstand bei seinem neuen-alten Verein gar nicht sein können“, jubelte Stefan Solböck, Obmann des ESV Union Wang und Vater von Neo-Weltmeister Patrick Solböck. Österreich hat bei der Weltmeisterschaft in Regen (Deutschland) den Titel im Mannschaftsspiel der Herren erobert. Patrick Solböck hat einen großen Teil dazu beigetragen.

Das rot-weiß-rote Team hat von Beginn weg gezeigt, dass es zu den absoluten Titelfavoriten zählt. In den 22 Spielen der Vorrunde haben Solböck und Co. lediglich einen Punkt abgeben müssen.

Enorm spannendes Finale gegen Italien

Im ersten Playoff-Spiel setzten sich die Österreicher dann überraschend deutlich gegen Deutschland durch. Im Finale traf der BÖE dann auf die Konkurrenz aus Italien. „Die Partie war lange Zeit ausgeglichen“, berichtete Obmann Solböck. Erst in der elften Kehre setzte sich Team Austria mit sieben Punkten Vorsprung etwas ab. „Italien kämpfte sich aber zurück“, schilderte der Funktionär den spannenden Verlauf. Und dann kam der große Auftritt von Patrick Solböck. Er beförderte mit seinem Versuch zwei italienische Stöcke aus dem Feld und fixierte somit den Weltmeistertitel. „Wir gratulieren Patrick und seinen Teamkollegen recht herzlich zur Goldmedaille!“, jubelte Solböck.

Natürlich war die WM auch vom Corona-Virus betroffen. Der Obmann berichtete: „Bis Mittwoch konnten noch 1.000 Zuschauer in die Eishalle hinein, ab Mittwoch-Nachmittag nur noch 300, und ab Freitag wurde die WM unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgewickelt.“ Die Finalspiele am Samstag mussten bis 12 Uhr Mittag beendet sein, deshalb starteten die ersten Playoff-Spiele bereits um 6 Uhr in der Früh. „Ich zolle allen Respekt, die diese schwierige Aufgabe perfekt gelöst haben. Sportler und OK-Team haben einen tollen Job gemacht.“

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Die einem WM-Titelgewinn normalerweise folgenden Feierlichkeiten können aktuell natürlich nicht über die Bühne gehen. „Die werden wir aber mit Sicherheit nachholen“, verspricht Stefan Solböck.