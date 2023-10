Patrick Solböck mit Heimerfolg

VITAhome Solo Cup.

In der Wanger Veranstaltungshalle ging das große Finale des dritten internationalen VITAhome Solo Cup über die Bühne. Zwei Tage Stocksport vom Feinsten wurde dabei geboten. Von den 543 Teilnehmern schafften 16 Damen und 32 Herren aus vier Nationen den Sprung zum Finalturnier nach Wang.

Im Finale bei den Damen setzte sich die Wahl-Wangerin Verena Gotzler (Deutschland) gegen Simone Steiner (Österreich) in einem hochklassischen Spiel durch. Platz drei ging gemeinsam an die Niederösterreicherin Petra Gruber und Jacqueline Klammer (Steiermark).

Den Herrentitel holte sich der Wanger Patrick Solböck in einem spannenden Finale gegen den Italiener Robert Bacher. Platz drei ging gemeinsam an Christoph Schäfer (Deutschland) und Klemens Scheucher (Steiermark). Die weiteren drei Wanger Teilnehmer scheiterten bereits am Samstag. Für Christian Hobl und Stefan Solböck war im Viertelfinale Endstation. Wolfgang Karl musste im Achtelfinale die Segel streichen.

Sehr zufrieden zeigte sich Gesamt-Organisator und ESV-Wang-Obmann Stefan Solböck: „Das Wochenende war wieder große Werbung für den Stocksport."



Duo-Turnier Scheibbs

Die Wanger Schützen verzeichneten nicht nur beim Solo-Cup Erfolge. Auch beim Duo-Turnier in Scheibbs war der ESV nicht zu bremsen. Organisiert von der SG Scheibbs-Kienberg waren Andreas Haselbrübler und Peter Hager beim Turnier nicht zu bremsen. Das Resultat: der Turniersieg und dabei keinen einzigen Punkt abgegeben.