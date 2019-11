Da wächst ein großes Talent heran. Der Randegger André Hofmarcher macht in der österreichischen Stocksportszene immer mehr von sich reden. Nachdem es für den Stockschützen der SG Allersdorf/Union Randegg zuletzt bereits im Mannschaftsspiel gut gelaufen war, stellen sich jetzt auch im Weitschießen erste Erfolge ein.

Hofmarcher nimmt am Österreich Cup teil, wurde in der ersten Runde am 5./6. Oktober in Mittersill jeweils Dritter. Beim nächsten Cup-Stopp in Winklarn/Amstetten am 26. und 27. Oktober verbesserte sich der Erlauftaler und belegte jeweils Platz zwei. Das Finale geht am 16. November, wieder in Winklarn/Amstetten über die Bühne. Die ersten Vier der Gesamtwertung qualifizieren sich für die Jugend-Europameisterschaft Anfang März in Regen/Deutschland. „André hat die Zusage für die EM schon in der Tasche“, freut sich Funktionär Helmut Hofmarcher. „Der erste Vorbereitungslehrgang findet im Jänner in Bruck an der Mur statt.“

Silber bei der Landesmeisterschaft

Am vergangenen Wochenende stand die Weitschuss-Landesmeisterschaft auf dem Programm. Im U16-Bewerb holte der Rohdiamant die Silbermedaille. Beim Turnier der U19 verpasste er als Vierter das Stockerl nur hauchdünn. Der Startplatz bei der österreichischen U16-Meisterschaft ist ihm somit sicher.

Neben Hofmarcher war die Spielgemeinschaft Allersdorf/Randegg noch durch weitere Stocksportler vertreten. Und die holten drei Medaillen. Markus Weichinger entschied die Allgemeine Herrenklasse für sich. Sein Sohn Marco triumphierte in der U19- und der U23-Wertung.