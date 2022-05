Serie von Wang ist gerissen

Werbung

Die Serie ist gerissen. Die Wanger Stockschützen starteten mit zwei Siegen perfekt in die Saison. Doch in Leitersdorf riss der Erfolgslauf. Trotz der Heimstärke des Gegners fuhren die Wanger mit voller Zuversicht zum Auswärtsspiel.

Aber: Die Leitersdorfer spielten fast fehlerfrei. Obwohl die Wanger auch guten Stocksport gespielt haben, hatten Christian Hobl, Markus und Wolfgang Karl sowie Jakob und Patrick Solböck fast keine Chance. „Ich kann den Leitersdorfern nur zu deren Leistung gratulieren. Sie haben sehr stark gespielt“, sagt Wang Obmann Stefan Solböck.

Damit rücken die vier Mannschaften in der Gruppe C nach drei Runden wieder zusammen. Der Vize-Staatsmeister aus dem Vorjahr ist im Moment auf dem zweiten Tabellenplatz und wäre somit auch im Viertelfinale.

Am kommenden Samstag steigt um 16 Uhr in der Wanger Veranstaltungshalle das nächste Schlagerspiel in der Staatsliga. Die Wanger empfangen Rottendorf. Beim Auswärtsspiel setzten sich die Wanger durch und sorgten mit einer starken Leistung für einen eindrucksvollen Erfolg. Der soll sich nun am Samstag wiederholen.