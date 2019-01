Mit einem Erfolgserlebnis traten Jakob Solböck und Markus Karl die Heimreise von der Österreichischen U23-Meisterschaft in Frohnleiten (Steiermark) an. Die beiden Aushängeschilder des ESV Wang holten als Teil der Niederösterreichischen Einsergarnitur den starken zweiten Platz. Gemeinsam mit Markus Rothberger, Manuel Huber und Tobias Rettensteiner bildeten Solböck/Karl das Team Niederösterreich I, das sich am Ende lediglich dem überlegenen Sieger aus Wenigzell geschlagen geben musste.

Bemerkenswert: Im Turnierverlauf kassierte der neue Österreichische U23-Meister nur eine einzige Niederlage. Und drei Mal dürfen Sie raten, wer ihm die zugefügt hat. Richtig: Team Niederösterreich I mit Jakob Solböck und Markus Karl. „Wieder ein schöner Erfolg für unsere Nachwuchssportler“, freute sich ESV-Obmann Stefan Solböck.