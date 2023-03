Solböck hamstert vier Medaillen ein

Werbung

Jugend-Europameisterschaft. Treffsicher zeigte sich der Wanger Stockschütze Jakob Solböck bei der 58. Eisstock Nachwuchs Europameisterschaft im Mannschaftsspiel und Zielwettbewerb in Bad Wörishofen(Deutschland). Gold sprang dabei im Team-Mixed-Bewerb heraus. Die Freude darüber war groß, doch die Silbermedaille im Mannschaftsspiel der U23 schmerzt ein wenig. Denn in dem Bewerb gingen die Österreicher als Favorit. Die zweite Silberne holte sich der Wanger im Bewerb Team-Ziel-U23. Im Einzelbewerb der U23 musste sich Solböck am Ende Michael Regenfelder und Stefan Empl geschlagen geben. Der Strengberger David Lettner sicherte sich ebenfalls Gold. Diese gewann er im Mannschaftsspiel der U16. Insgesamt gewann Österreich 14 Medaillen.

„Auch wenn wir uns mehr erwartet haben, dürfen wir nicht unzufrieden sein“, bekräftigt BÖE-Sportdirektor Klaus Pfleger abschließend. Und auch Vater und ESV-Obmann Stefan Solböck stieß ins gleiche Horn: „Vier Medaillen ist natürlich eine super Sache. Vor allem die Einzel- Medaille war für Jakob sein erklärtes großes Ziel. Ein wenig schmerzt aber das verlorene Mannschaftsspiel Finale.“