Stocksport: Solböck mit Gold

In Tirol stellte Nina Solböck ihr Können unter Beweis. Bei den österreichischen Meisterschaften trat Solböck mit dem Team Niederösterreich an. Dabei gewann das Team ohne einen Punkteverlust. Somit konnte Nina Solböck ihren zweiten ÖM Titel nach dem Winter U-16 gewinnen. Einen Tag zuvor wurde in Breitenbach schon die U23-Meisterschaft ausgespielt. Das Team Niederösterreich mit Jakob Solböck und Markus Karl verpasste nur knapp das Podest und holte sich den vierten Platz. Auch Nina Solböck trat in der U23 an und erreichte mit zwei weiteren Mädchen den hervorragenden neunten Rang.

Damit geht eine erfolgreiche Sommersaison für den ESV Union Ladler Wang dem Ende zu. Am kommenden Wochenende steht in Feldbach die European Champions League für Vereinsmannschaften auf dem Programm. Leider fehlt bei der Wanger Mannschaft Jakob Solböck, der aus privaten Gründen ausfällt. Seine Teamkollegen werden aber alles versuchen, um das Bestmögliche herauszuholen. Schon Donnerstag steht das Nö-Cup-Halbfinalspiel gegen den SSV St. Aegyd auf dem Programm.