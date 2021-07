Die Freude stand Stefan Solböck am Montag um 18 Uhr ins Gesicht geschrieben. In der heimischen Veranstaltungshalle hatte der ESV Wang rund um seinen Obmann zur Pressekonferenz gebeten: Denn am kommenden Wochenende steigt das Stocksport-Highlight der Saison in der 1.400-Seelen-Gemeinde – das Final-Four-Turnier mit den jeweils vier besten Damen- und Herren-Teams der Stocksport-Staatsliga.

„Nach einer kurzen und sehr intensiven Zeit sind wir jetzt bereit für den Showdown“, verkündete Solböck. Gerade einmal fünf Wochen hatte man nach der Absage des ESV HLS Jimmy Wien Zeit, um das Finale im österreichischen Stocksport auf die Beine zu stellen.

„Das Wochenende schreibt eine eigene Geschichte. Nehmen wir den Flow mit!“ Patrick Solböck, ESV Wang, Mannschaftsführer

70 Helfer packen in der Vorbereitung und beim Turnier selbst an. Dabei wird die Zusammenarbeit in der Marktgemeinde großgeschrieben: Neben dem ESV Wang selbst engagieren sich die beiden Feuerwehren Wang und Pyhrafeld sowie der Tennisverein. „Ohne diese Zusammenarbeit wäre es nicht gegangen. Das war ein ausschlaggebender Punkt, dass die beiden Feuerwehren gleich beim ersten Gespräch Feuer und Flamme waren“, blickt Solböck im NÖN-Gespräch zurück. Unterstützung kommt dabei auch von der Gemeinde, in der der Stocksport ohnehin eine lange Tradition hat, inklusive des Baus der Stocksportanlage 2003 – eine der renommiertesten Spielstätten Österreichs.

„Als Bürgermeister bin ich stolz und es ist eine besondere Ehre, dass wir als eher kleine Gemeinde mit rund 1.400 Einwohnern als Veranstaltungsort für ganz Österreich fungieren“ Bürgermeister Franz Sonnleitner

„Wenn Hilfe seitens der Gemeinde gebraucht wird, dann jederzeit“, freut sich auch ÖVP-Bürgermeister Franz Sonnleitner auf das Großevent am kommenden Samstag und Sonntag. „Als Bürgermeister bin ich stolz und es ist eine besondere Ehre, dass wir als eher kleine Gemeinde mit rund 1.400 Einwohnern als Veranstaltungsort für ganz Österreich fungieren“, sagte Sonnleitner und fügte hinzu: „Ein großer Dank an Stefan Solböck und die vielen freiwilligen Helfer.“

Die freiwilligen Helfer werden am Wochenende auch alle Hände voll zu tun haben. Insgesamt hofft man auf rund 700 Gäste pro Tag. Die 140 VIP-Karten sind bereits ausverkauft, das Kontingent wurde deshalb um weitere 40 Karten erhöht. Tickets gibt es noch für die „normalen Sitzplätze“ sowie die Stehplätze.

Im Zentrum wird beim Großevent aber natürlich das Sportliche stehen. „Es soll ein Fest des Stocksports werden“, erwartet Solböck „spannende, hochkarätige und faire Spiele“. Los geht‘s am Samstag (Halleneinlass um 11 Uhr) ab 12 Uhr mit den beiden Halbfinali der Damen, wobei im Anschluss gleich die Siegerehrung der beiden dritten Plätze steigt. Ab 16.30 folgen die beiden Halbfinali der Herren, wobei die Wanger Stocksport-Asse um 18.30 Uhr den Asphalt betreten werden, um gegen Leoben um den Einzug ins Finale zu kämpfen.

Wang hofft auf den Finaleinzug

Was erwarten sich die Gastgeber? „Für den Verein ist es natürlich ein Wahnsinn. Das Ziel war, in der höchsten Liga zu bleiben. Dass wir jetzt im Final Four sind, haben wir nicht erwartet“, lacht Mannschaftsführer Patrick Solböck, der aber voller Optimismus in Richtung Samstag blickt. „Wir sind gut drauf, wir sind alle in einem Flow“, sagt der Mannschaftsführer. „In so einem Halbfinale ist die Chance 50-50. Schauen wir, dass wir die Hürde Leoben nehmen. Das Wochenende schreibt eine eigene Geschichte. Nehmen wir den Flow mit!“