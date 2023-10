ÜberraschenderChampions League-Sieg

Zum zweiten Mal bei der Champions League mit dabei und auch gleich zum zweiten Mal gewonnen. Dabei fuhren die Wanger Stocksportler mit gedämpften Erwartungen nach Feldbach (Steiermark).

Nach dem Ausfall von Jakob Solböck kam noch zwei Tage vorm Bewerb eine Fußgelenk-Entzündung von Patrick Solböck dazu. Er biss aber durch und konnte das fast unmöglich Geglaubte mit Christian Hobl, Markus und Wolfgang Karl sowie Stefan Solböck erreichen. In der Vorrunde starteten die Wanger sehr holprig in den Bewerb. Mit dem zweiten Gruppenplatz hinter Passau Neustift schafften sie noch den Einzug in das Viertelfinale. Dort warteten die in der Vorrunde groß aufspielenden EV Ladler Tal Leoben. Die Neuauflage des Staatsliga-Finales 2023. Wie ausgewechselt spielten die Wanger Stocksportler von Beginn weg wieder das gewohnt druckvolle Spiel.

Leoben baute immer wieder kleine Fehler ein, die Wang nutzte und somit mit 4:0 gewann. Am Sonntagvormittag wartete der nächste Kracher mit dem EV Rottendorf Seiwald. Wie schon in den letzten Partien der beiden Topmannschaften entwickelte sich wieder ein hochdramatisches Spiel. Die Partie endete 3:3 und aufgrund der besseren Gesamtstockpunktezahl ging der Sieg an Wang. Abermals siegreich

gegen VoitsbergIm Finale wartete mit dem ESV Pongratz Kowald Voitsberg, einer der besten österreichischen Vereine der letzten Jahre und auch zugleich der Wanger Finalgegner von der letzten Champions League 2021 in Passau. Die Wanger Stocksportler spielten wieder groß auf, auch wenn einige wenige Fehler passierten, siegten die Wang gegen die Voitsberger klar mit 4:0. Damit ist der zweite Champions Titel nach 2021 und auch die unerwartete erfolgreiche Titelverteidigung geglückt.

Obmann Stefan Solböck zeigte sich sichtlich stolz auf diesen Erfolg: „Ein Wahnsinn, was diese Wochenende wieder abging. Schlechte Vorzeichen und dann dieser Erfolg. Großer Dank gilt nicht nur der gesamten Mannschaft für die erbrachte Leistung, sondern natürlich auch den vielen mitgereisten Fans nach Feldbach und denn vielen Helferlein über die ganze Saison und den zahlreichen Sponsoren.“





Markus Karl, Patrick Solböck, Christian Hobl jubelten über den Gewinn der Champions League. Foto: privat, Foto: juliamariafellner