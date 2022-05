Viertelfinale für Wang greifbar

Werbung

Über 200 Zuschauer verfolgten das Schlagerspiel zwischen Wang und Rottendorf. Und das Publikum erlebte in der Wanger Veranstaltungshalle einen Stocksport-Leckerbissen.

Von Beginn an entwickelte sich ein dramatisches Spiel. Rottendorf legte den besseren Start hin und ging mit einer 3:1-Führung in die Pause. Nach der Pause kamen die Wanger bärenstark in das Spiel und drehten die Partie zum 5:3. Spiel fünf war Dramatik pur. Zuerst erspielte sich Rottendorf eine 8:0-Führung. Da Aufgabe nicht im Sprachgebrauch der Wanger vorhanden ist, kämpfte sie sich zurück und holten sich ein wichtiges Unentschieden. Das damit verbundene Unentschieden reichte für den viel umjubelten 6:4 Heimsieg.

„Ein hochklassiges Spiel mit einigen Fehlern auf beiden Seiten. Das gehört aber auch zum Sport dazu. Außerdem sorgten die Zuschauer für eine unglaubliche Stimmung, die bisher in Wang noch nie da gewesen ist“, freut sich Obmann Stefan Solböck.

Wang hat nach dem Sieg über den Tabellenführer in der Gruppe C gute Chancen auf ein Viertelfinal-Ticket. Das nächste Spiel der Wanger Erfolgstruppe steigt am 28. Mai auswärts gegen ESV Seiwald Edla.