Wang erkämpft sich noch ein Unentschieden

Nach dem überragenden Saisonstart in der Staatsliga empfing der ESV Wang in der zweiten Runde in der heimischen Veranstaltungshalle den ESV Krottendorf. Auch die Gäste gewannen ihre Erstrundenpartie. Die Wanger Stocksportler kamen vor knapp 100 Zuschauer von Beginn an nicht so richtig ins Spiel. Perfekte Versuche und leichtfertige Fehlschüsse prägten das Spiel.

Die Wanger konnten sich gegen gut spielende Krottendorfer mit einem 2:2 in die Pause retten. Nach der Pause entwickelte sich ein packendes Staatsligaspiel. Spiel drei endete Unentschieden. Spiel vier dominierte Krottendorf ganz klar und ging somit mit 5:3 in Führung. Das fünfte Spiel wurde wieder dramatisch. Von Beginn weg schien die Partie in Richtung Krottendorf zu kippen. Doch auch diesmal rissen die Wanger das Spiel nochmals herum und entschieden den fünften Durchgang für sich. Somit endete das Spiel mit einem 5:5-Unentschieden. Am Ende konnten beiden Mannschaften mit der Punkteteilung leben. Damit liegen beide Mannschaften punktegleich in der Gruppe B in Führung. Nächste Woche geht es für die zweite Wanger Mannschaft in der Bundesliga 2 nach Finkenstein (K) weiter.