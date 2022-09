Wang gegen Haag: Cup-Schlager im Viertelfinale bei NÖ Cup

Werbung

Im Achtelfinale des NÖ-Cups traten die Wanger gegen Haag an. Dabei gingen die Heimischen als klarer Favorit in die Partie. Und die Wanger wurden ihrer Favoritenstellung auch gerecht. Am Ende gab es ein klares 8:0.

Markus Karl, Christian Hobl sowie Jakob und Patrick Solböck zeigten dabei teilweise für die 25 Zuschauer großartige Versuche und ließen ihren Kontrahenten aus Haag keine Chance. Damit stehen beide Wanger Mannschaften im Viertelfinale. Der Losentscheid wollte es so, dass sie wie im Vorjahr wieder gegeneinander spielen. Somit steht auch schon fix eine Mannschaft aus Wang im Halbfinale.

3. Landesliga Mixed

Mit einem Heimsieg im Mixed-Turnier in der 3. Landesliga feierte Wang den Aufstieg in die 2. Landesliga. Sieben Mannschaften spielten um die zwei Aufstiegsplätze.

ESV Union Ladler Wang mit Monika Wöger sowie Margit, Jakob und Patrick Solböck feierten dabei den Aufstieg in die 2. Landesliga.

Senioren Landesmeisterschaft

Die Wanger Stocksportler holen in St. Marien Rang zwei und bei der Senioren Landesmeisterschaft den sechsten Platz.

Patrick Solböck und Markus Karl tobten sich beim Duo Turnier in St. Marien (Oberösterreich) aus. Punktegleich mit dem Sieger Passau wurde die Wanger Stocksportler ganz knapp dahinter Zweiter. Am Folgetag trat die Wanger Abordnung bei der Senioren-Landesmeisterschaft in Schmidsdorf an.

Andreas Haselgrübler, Thomas Feregyhazy, Bert Haselsteiner und Stefan Solböck erlebten bei dieser Meisterschaft ein ewiges auf und ab. Schlussendlich schaute der sechste Platz von elf Mannschaften heraus.