Wang holt ÖM-Titel

Der große Traum für den ESV Wang rund um Obmann Stefan Solböck ist wahr geworden. Endlich Staatsmeister. Dabei entwickelte sich das Final-Four fast zu einem Albtraum.

Im Halbfinale hatte der Vize-Staatsmeister aus dem Vorjahr bereits das Glück gepachtet. Denn nur durch einen Fehlwurf von Straßwalchen kamen die Wanger ins Finale. „Da hatten wir das Glück, das wir im Vorjahr nicht hatten. Da hätte schon alles vorbei sein können“, blickt Stefan Solböck zurück. Und vor dem Finale war die Kaderdecke das größte Problem. Top-Spieler Christian Hobl war aus privaten Gründen verhindert. Zudem hatte Patrick Solböck mit einer leichten Verletzung aus dem Halbfinale zu kämpfen. Auch Ersatzmann Wolfgang Karl trat mit Rückenproblemen an. „Wir gingen ohne Erwartungen ins Finale. Vielleicht hatten wir dadurch die notwendige Lockerheit“, analysiert Stefan Solböck.

Auf Verletzungssorgen folgte Machtdemonstration

Nach knapp 20 Minuten war der erste Durchgang auch schon entschieden. Völlig überraschend setzte sich Wang mit 19:0 durch. Auch im zweiten Durchgang erreichte Finalgegner Rottendorf nicht die Form vom Halbfinalspiel. Die Wanger gingen erneut früh in Führung und erarbeiteten sich eine Sieben-Punkte-Führung nach fünf Kehren.

In der letzten Kehre eliminierten die Brüder Patrick und Jakob Solböck die erforderlichen beiden Stöcke der Rottendorfer. Somit standen die Mostviertler zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte als Sieger der Staatsliga und Österreichischer Meister im Stocksport fest.

„Wir haben eine hervorragende Finalleistung geboten und den Rottendorfern keine Chance gegeben, ins Spiel zu kommen. Der Ausfall von Christian Hobl hat uns beflügelt. Sein Ersatzspieler Wolfgang Karl hat eine Top-Leistung geboten. Ein Danke auch an meine Verena, die meinen Oberschenkelmuskel noch fit massieren konnte“, erklärt Patrick Solböck und fügt hinzu: „Wir haben wie in Trance gespielt und freuen uns über diesen Erfolg.“ Auch der Kontrahent gratulierte zum Erfolg.

„Wir haben nicht unsere Normalform erreicht, zu viele Fehler eingestreut und Wang hat kaum Fehler gemacht. So ist der Sieg auch verdient und wir gratulieren zum Titel“, sagt Günther Stranig.

Auch einen Tag nach dem Erfolg war Stefan Solböck noch immer im Freudentaumel: „Ein Wahnsinn, dass wir es geschafft haben. Vor allem die Finalleistung war sensationell. Am Ende ist es einfach passiert.“