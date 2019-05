Ein Spiel mit Höhen und Tiefen lieferte der ESV Union Wang auswärts in Marchtrenk gegen den SSV Alkoven ab. Die Erlauftaler starteten bärenstark und lagen schnell mit 2:0 in Führung. Im letzten Spiel hätte Wang — mit dem letzten Schuss — auf 4:0 stellen können. „Leider ist der total verunglückt“, ärgerte sich Obmann und Spieler Stefan Solböck. So stand es zur Pause 3:1. Die Hausherren witterten in der zweiten Halbzeit Morgenluft und zeigten sich stark verbessert. „Wir haben außerdem einige Fehler gemacht“, analysierte Solböck. Die Folge: Alkoven entschied die Spiele drei und vier für sich und lag plötzlich mit 5:3 in Führung.

Wang rettete das Unentschieden

Danach präsentierten sich beide Teams nicht von ihrer besten Seite. Die Gäste hatten aber mehr vom Spiel und holten einen Neun-Punkte-Vorsprung heraus. Den retteten Stefan Solböck, Jakob Solböck, Wolfgang Karl, Markus Karl und Thomas Feregyhazy gerade so noch ins Ziel und stellten somit den Punktgewinn sicher. Stefan Solböcks Resümee: „Eine schlussendlich gerechte Punkteteilung.“

Am kommenden Samstag kommt es in Wang bereits zur Revanche. Los geht‘s um 16 Uhr.