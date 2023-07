Wang im Final-Four

StaatsligaEs ist vollbracht. Mit einem 6:2-Heimsieg über St. Peter Honeywell/Balu ist der ESV Wang wieder im Final-Four. Christian Hobl, Markus und Wolfgang Karl sowie Jakob und Patrick Solböck starteten vor guter Zuschauerkulisse fulminant. Nach fehlerfreier Leistung vor der Pause gingen die Wanger 4:0 in Führung. Nach der Pause konnte St. Peter nach einem Spielerwechsel den dritten Durchgang gewinnen. Im Durchgang vier waren die Wanger wieder voll da und konnten mit dem Durchgang-Gewinn das Spiel mit 6-2 für sich entscheiden. Damit stehen sie wie schon 2021 und 2022 wieder im Final Four. Am 15. und 16. Juli spielen dann die Wanger wieder um den Titel mit. NÖ-CupAuch im NÖ-Cup war Wang eine Klasse für sich. Die Wanger feierten einen deutlichen und klaren Heimsieg über Blindenmarkt. In der zweiten Runde gab sich der Favorit dabei keine Blöße. Christian Hobl, Wolfgang Karl sowie Patrick und Stefan Solböck feierten einen ungefährdeten 8:0-Sieg und steigen somit in die dritte Runde auf.

Wolfgang Karl, Christian Hobl, Jakob Solböck, Patrick Solböck und Markus Karl jubelten über den Aufstieg ins Final-Four. Foto: Foto: privat