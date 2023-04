Wang mit eindrucksvollem Saisonstart

Werbung

Ein fulminanter Auftakt für den Titelverteidiger ESV Wang. Gegner war der SSV Union Wenigzell. Christian Hobl, Jakob und Patrick Solböck sowie Markus und Wolfgang Karl zeigten fast perfekten Stocksport. Nur in den ersten beiden Spielen war der eine oder andere Fehler noch dabei.

„Es war eine überragende Leistung und das gleich zum Saisonauftakt“, freute sich Obmann Stefan Solböck. Nach der Pause spielte Wang fehlerfrei einen 10:0-Auswärtssieg trocken nach Hause. „Dabei hat Wenigzell auch nicht schlecht gespielt“, fügte Solböck hinzu. Dennoch mussten sich die Kontrahenten dem druckvollen Wanger Spiel beugen. 15 Wanger Fans reisten zum Auswärtsspiel nach Wenigzell mit und konnten den Sieg mitfeiern. Damit mal ein gelungener Einstand in die neue Saison. Für Wang 1 geht es am 29. April mit dem Heimspiel gegen ESV Krottendorf weiter. Wang 2 startet nächsten Samstag um 16 Uhr in Bundesliga 2 Saison.