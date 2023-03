Wanger feieren Sieg bei Duo-Meisterschaft

Werbung

18 Duomannschaften folgten der Einladung zum Hobby Turnier von Patrick Solböck und dem ESV Union Ladler Wang. Nach packenden Spielen standen die Sieger der beiden Gruppen zu je neun Duos fest. In der Gruppe A gewann das Team „Peter und Fritz“. In der Gruppe B war „Lugmayr und Eckhart“ siegreich. Auch in Esternberg stieg ein Duo-Turnier mit Wanger Beteiligung. Patrick Solböck und Wolfgang Karl waren dabei ohne Punkteverlust siegreich. Die zweite Mannschaft mit Peter Hager und Fritz Niedl kamen auf Rang vier.