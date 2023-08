Wanger luden zu Turnieren

Wanger Sommerturniere

Den Auftakt der Wanger Sommerturniere machten zwei Duo-Turniere. 18 Duos aus Niederösterreich, Oberösterreich und Deutschland spielten um die Plätze. In der Gruppe A siegte Kleinpöchlarn vor St. Anton und Reinsberg. Die Gruppe B gewann St. Aegyd vor SG Umdasch-Winklarn und SG Innermanzing-Windorf.

Am Folgetag kam es zu einem Mannschafts- bzw. Duo-Bewerb. Beim Mannschaftsbewerb siegte der ESV Innermanzing und im Duo Bewerb setzte sich der TSV Natterberg aus Deutschland durch. Zum Abschluss der Wanger Sommerturniere standen noch ein Duo- und ein Solo-Bewerb auf dem Programm. Beim Solo-Bewerb siegte der Losensteiner Rene Wartecker. Im Duo-Bewerb setzte sich das Internationale Duo-Team Quercher durch. Insgesamt waren an den drei Tagen 51 Teams aus Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Deutschland am Start. „Wir bedanken uns bei allen Mannschaften für die Teilnahme. Weiters bei den vielen Helfern, die diese Turnierwoche zu so einem Erfolg machten“, freute sich Obmann Stefan Solböck.



Stocksport Duo Turnier in St. Pantaleon

Wanger Duo feierten überlegenen Sieg in St. Pantaleon. Patrick Solböck und Markus Karl wurden dabei ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. Ohne Punkteverlust konnten sie das Turnier bei brütender Hitze für sich entscheiden.



Mixed-Turnier

In Bad Fischau trat eine Abordnung des ESV Wang beim Mixed-Turnier der 2. Landesliga an. Wolfgang Karl, Monika Wöger, Nina, Margit, Jakob und Stefan Solböck zeigten eine Top-Leistung und siegten vor Hernstein und Winklarn.

Der Aufstieg in die 1. Landesliga ist beim Mixed-Turnier in Bad Fischau gelungen. Stefan Solböck, Jakob Solböck, Wolfgang Karl (h. v. l.); Nina Solböck, Margit Solböck und Monika Wöger (v. v. l.) jubelten. Foto: Foto: privat