Nach dem es der ESV Union Wang im Jahr 2020 aufgrund von Corona-Umständen nicht möglich war, überhaupt ein Saisonspiel auszutragen, sind die Verantwortlichen und Athleten umso erfreuter, dass es nun heuer endlich klappt. Mit der Aufnahme in die Staatsliga fällt der ESV Union Wang nun unter das Bundes-Sportförderungsgesetz und darf den sportlichen Betrieb wieder hochfahren.

Die Stocksportathleten aus Wang bereiten sich nun seit Anfang März getreu den strengen COVID-19-Auflagen auf einen möglichen Start am 17. April in der Staatsliga vor, dennoch herrscht aufgrund der steigenden Fallzahlen Ungewissheit und so steht schon vorab eine Verschiebung auf Anfang Mai im Raum.

Es wird in diesem Sportjahr aber definitiv noch Bewerbe für alle Stocksportbegeisterten geben, denn der Bund österreichischer Eis und Stocksportler hat ein Präventions- als auch Durchführungskonzept im Sportministerium hinterlegt.

„Ein großes Danke gilt natürlich auch allen unseren Sponsoren, welche in dieser schwierigen Zeit den Stocksport in Wang so kräftig unterstützen, aber alles in allem muss man einfach froh sein, dass es nun endlich losgeht“, so fasste der Obmann Stefan Solböck die aktuelle Situation zusammen und bedankte sich auch gleichzeitig bei den Sponsoren für die finanziellen Mittel.

Als Ziel gab man für den siebten Anlauf den langersehnten Klassenerhalt als Ziel aus und das soll mit der Mannschaft bestehend aus Wolfgang und Markus Karl und Jakob, Patrick und Stefan Solböck gelingen. Für die Landesligamannschaft aus Wang heißt es bis Mai noch warten.