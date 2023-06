Zum ersten Mal in Liga angeschrieben

Staatsliga.

Der ESV Union Ladler Wang 1 erreicht in Krottendorf ein Unentschieden und behält damit die Tabellenführung. In der Steiermark kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenersten Wang und dem ersten Verfolger Krottendorf.

Im fast vollen Haus entwickelte sich wie erwartet ein Spitzenspiel auf höchstem Niveau. Christian Hobl, Markus und Wolfgang Karl sowie Jakob und Patrick Solböck konnten mit einem perfekten Spiel eine 3:1-Pausenführung erspielen.

Nach der Pause steigerten sich die Heimischen aus Krottendorf nochmals. Die Steirer holten sich Kehre um Kehre und drehten die Partie. Mit dem Versuch des Tages gelang den Heimischen das 5:3.

Doch die Wanger Gäste steckten nicht auf. Im fünften Durchgang gelang Solböck und Co dann noch der Ausgleich zum 5:5-Endstand. Mit dem einen Punkt kann auch Obmann Stefan Solböck gut leben. „Was die beiden Mannschaften an diesem Tag ablieferten, war größte Werbung für den Stocksport. Mit diesem Unentschieden konnten wir die Tabellenführung halten“, freute sich Stefan Solböck über die gebotene Leistung.Vorfreude auf

letzten Gruppenspiel Am kommenden Samstag steigt um 16 Uhr in der Wanger Veranstaltungshalle das Letztrundenspiel der Gruppenspiele gegen die SSV Union Wenigzell.

Mit einem Sieg wäre dann der Gruppensieg fixiert und auch das Heimrecht im Viertelfinale. Gegner wird entweder ESV Kowald Voitsberg oder St. Peter Honeywell Balu sein. Egal ob zu Hause oder auswärts. Somit wäre der aktuelle Staatsmeister wieder einen Schritt in Richtung Titelverteidigung.

2. Bundesliga.

Lange hat es gedauert, bis die zweite Mannschaft des ESV Wang den ersten vollen Erfolg in der 2. Bundesliga feiern durfte. Zwar ist der Klassenerhalt mit dem Sieg auch nicht mehr möglich, dennoch war der 6:4-Heimerfolg gegen den EV Finkenstein Balsam auf die Stocksportseele.

Thomas Feregyhazy, Peter Hager, Stefan Solböck sowie Erich und Bert Haselsteiner zeigten sich zu den vorangegangenen Partien stark verbessert und feierten mit dem Heimerfolg den ersten Sieg in der 2. Bundesliga. Mit diesem Sieg überholte die zweiten Mannschaft des ESV Wang Finkenstein und es gelang der Sprung auf den dritten Tabellenplatz in der Gruppe (vier Mannschaften). Der Abstieg in die Landesliga ist aber für beide Mannschaften trotzdem bereits fix, da nur die ersten beiden Mannschaften in der Gruppe um den Aufstieg in die Staatsliga spielen.