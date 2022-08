24-Stunden-Rennen: Nur Sekunden haben entschieden

Werbung

Ein nervenaufreibendes Finale war es bei der Ultra-Rad-Challenge in Kaindorf (Steiermark).

24 Stunden waren die Athletinnen und Athleten unterwegs. Und in der Viererstaffel gelang dem Team Kette Purgstall Weichberger Pedal Hero der Sieg. „Es war ein überragender Erfolg“, freute sich Richard Wiesinger.

Das Rennen war von Anfang an sehr spannend, da die ersten drei Mannschaften nie mehr als eine viertel Stunde getrennt waren. Zur Halbzeit nach zwölf Stunden waren die vier Purgstaller lediglich neun Minuten vor dem Bike Team Ginner.

Nach circa 21 Stunden fiel das Quartett bestehend aus Richard Wiesinger, Andreas Drescher, Harald Glösl und Gerhard Stockinger auf den zweiten Rang zurück. Danach wechselten die Purgstaller aber die Taktik. Vorher wechselten sie jede Runde in der Reihenfolge. Wiesinger, Glösl, Stockinger und Drescher. „Zu diesem Zeitpunkt lagen wir circa vier Minuten zurück. Wir hatten nun seit ca. 30 Stunden nicht mehr geschlafen“, erinnert sich Wiesinger zurück.

Danach folgte kurzfristig der Taktikwechsel. In den letzten beiden Stunden fuhr Richard Wiesinger zwei extrem starke Runden hintereinander und brachte das Team wieder an die erste Stelle. Dann holte Andreas Drescher nochmals alles aus sich heraus und konnte mit wenigen Sekunden Vorsprung nochmals an Wiesinger übergeben.

Entscheidung in der letzten Runde

Dieser kämpfte nun nach fast 24 Stunden Rennzeit gegen Ferdinand Hager (Sieger bei den Wieselburger Radtagen) um den Sieg. Alle waren im Zielbereich gespannt, wie diese 49 Runde (nach 877,1 km) ausgeht. Wiesinger hielt den kleinen Vorsprung und das Purgstaller Quartett gewann damit mit lediglich 14 Sekunden auf das Bike Team Ginner.

Richard Wiesinger freute sich über den Erfolg und blickte nochmals zurück: „Das Wetter war sehr heiß und forderte uns neben dem Schlafenzug alles ab. So eine Veranstaltung kann man nur als Team gewinnen, wenn man sich gegenseitig gut unterstützt und motiviert – das war bei uns der Fall.“