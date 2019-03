Beim zweiten Turnier der ÖTV Jugend Circuit Serie der Altersklasse U12 war mit Benjamin Scharner ein großes Talent des Bezirks im Einsatz. Der Wieselburger ging in Bad Waltersdorf an Nummer sechs gesetzt ins Turnier und musste sich erst im Finale geschlagen geben.

Am Weg dorthin hatte der für den Wieselburger Tennisklub spielende Benjamin Scharner aber vor allem im Halbfinale hart zu kämpfen. Gegen die Nummer Zwei Timo Rosenkranz-König (STTV) behielt der Youngster die Oberhand und setzte sich in drei Sätzen durch. Den ersten Satz gewann Scharner noch relativ glatt mit 6:2, im zweiten Satz holte sein steirischer Konkurrent aber zum Gegenschlag aus. Satz zwei ging mit 6:3 an Rosenkranz-König. Im entscheidenden dritten Satz gelang Scharner aber das wichtige Break, wodurch er mit 6:3 gewann.

Das Große Finale als kleiner Krimi

Im Finale traf Benjamin Scharner dann auf den als Nummer Eins gesetzten Lukas Brunner. Der Vorarlberger musste in seinem Halbfinale den ersten Satz abgeben (4:6) und hatte auch im zweiten Satz lange zu kämpfen. Im Tiebreak setzte sich die Nummer 1 gegen seinen Konkurrenten aber durch und fixierte mit dem dritten Satzgewinn den Finaleinzug (6:4).

Im großen Finale wurde Benjamin Scharners Erfolgslauf dann leider gestoppt. Trotz zweimaliger Führung im jeweiligen Satz musste sich der Wieselburger seinem nervenstarken und ausdauernden Finalgegner Lukas Brunner in zwei Sätzen geschlagen geben (7:6, 6:4).

Nichtsdestotrotz war das 2. Turnier der ÖTV Jugend Circuit Serie für Bejamin Scharner ein großer Erfolg. Denn mit seinem Finaleinzug krönte sich der Wieselburger zum besten niederösterreichischen Tennisspieler in der Altersstufe U12.