Es gibt wahrlich angenehmere Auslosungen, als in der ersten Runde eines Turniers auf die Nummer eins der Setzliste zu treffen. Dagegen machen kann man aber auch nichts. Benjamin Scharner vom TC Wieselburg und sein Partner Timo Fuchs sahen sich bei der österreichischen U12-Meisterschaft den Dominatoren der bisherigen Saison gegenüber — und fegten über sie hinweg. 6:1 und 6:2 lautete der Endstand zugunsten von Scharner/Fuchs. Dass es zu keinem Finale kam, weil sich einer der designierten Gegner im Halbfinale den Finger gebrochen hatte, tat der Freude über Gold keinen Abbruch.

Ein Highlight jagt das nächste

„Überhaupt nicht“, berichtete Scharners Stiefvater Philipp. „Sie haben auf dem Weg ins Finale wirklich stark gespielt.“

Überhaupt darf der Youngster bisher auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Staatsmeisterschaftsbronze in der Halle, Platz zwei bei einem Kategorie-Zwei-Turnier in Kitzbühel, Stockerlplatz bei den Hallen-Landesmeisterschaften, die Aufnahme in den Nationalkader und erste, erfolgreiche internationale Auftritte. Es läuft rund.

In der aktuellen Gesamtwertung der Kategorie-Zwei-Turniere liegt der 12-Jährige außerdem auf Rang drei, die besten Acht treten am Ende der Saison beim Masters gegeneinander an. Sein Stiefpapa übertreibt also keineswegs, wenn er sagt: „Das war bisher eine sehr gute Saison.“