Die Vereins- und Stadtmeisterschaft des TC VB Wieselburg ist geschlagen. Von Juli bis Ende August fanden bereits die Gruppenspiele statt.

Nun kämpften die Gruppensieger bzw. die Zweitplatzierten an einem Finalwochenende im K.o.-System um den Sieg. Dabei waren starke Leistungen bei den einzelnen Spielen zu bestaunen. Bei den Damen setzte sich die regierende Vereinsmeisterin Katja Schalkhaas in einem sehr spannenden Spiel gegen Sofie Schönbichler in drei Sätzen mit 3:6, 6:4, 6:1 durch. Den dritten Platz sicherte sich Manuela Steininger mit einem Sieg gegen Andrea Rafetseder. Im Finale der Herren spielte Titelverteidiger Martin Moser gegen Felix Brandl. Letzterer gewann in einer engen Partie 6:4, 7:5. Im Spiel um Platz drei siegte Siggi Grissenberger gegen Mohy Farrag.

Im Herren B-Bewerb sicherte sich Rudi Vogel gegen Jakob Olivier den Sieg mit 6:0, 6:4. Bei den Kids gab es drei Bewerbe. Im U9-Bewerb konnte Alissa Aigner ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholen vor Tobias Handl und Emma Hochebner. Ebenfalls ihren Titel verteidigen konnte Alana Aigner im U-10- Bewerb vor Romy Hochebner und Marie Sandhofer. Den U-12- Bewerb sicherte sich Nico Hargassner den Sieg vor Moritz Handl und Max Sunk.