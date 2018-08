Sowohl in Scheibbs als auch in Wieselburg muss man sich keine akuten Sorgen um den Tennisnachwuchs machen. Die Youngsters aus dem Großen Erlauftal haben bei den Kids-Kreismeisterschaften in Waidhofen/Ybbs eindrucksvoll bewiesen, dass in Zukunft mit ihnen zu rechnen sein wird.

Widmen wir uns zuerst den Bezirkshauptstädtern. Im U9-Bewerb führte kein Weg an Benjamin Heinrich vorbei. „Er war seinen Gegnern überlegen und sicherte sich verdient den Titel“, freute sich Sektionsleiter Sebastian Ressl. Auch im U10-Bewerb sorgte Heinrich für Furore und kämpfte sich bis ins Finale vor.

Dort traf er mit Sebastian Egger auf einen Vereinskollegen, der schlussendlich, knapp aber doch, eine Nummer zu groß für ihn war. Egger dominierte die Klasse quasi nach Belieben, gewann alle Vorrundenspiele und setzte sich im Endspiel mit 10:8 durch.

Im U11-Bewerb schaffte es mit dem Drittplatzierten Gregor Salaberger ein Vertreter des TC Gresten aufs Stockerl. Samuel Feichtegger vom TC Scheibbs wurde Fünfter.

Freude auch beim TC Wieselburg. Die Braustädter durften sich um U10-Bewerb über einen Doppelsieg freuen. Sofia Schönbichler setzte sich vor ihrer Vereinskollegin Julia Hauk durch. Im U9-Bewerb gab es ebenfalls eine Medaille für die Wieselburger. Daniela Dreucean holte Silber.