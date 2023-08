Gundacker siegt in Scheibbs

Nicht nur in Kitzbühel wurde in der vergangenen Woche Tennis auf höchstem Niveau gespielt, sondern auch in Scheibbs beim 7. Markus-Heinrich-Gedenkturnier, das wieder ein großer Erfolg in vielen Belangen war, auch wenn das Wetter die Turnierwoche mehr als schwierig gestaltete. Samstags konnte gar nicht im Freien gespielt werden und Sonntag schließlich auch nicht, wie Turnierleiter Sebastian Ressl berichtet: „Wir haben bereits am Vormittag begonnen, alle Plätze herzurichten. Leider waren die Mühen von mehr als drei Stunden umsonst. Als die Spielerinnen und Spieler auf den Platz gehen wollten, hat es wieder zu regnen begonnen. Auch der erneute Versuch scheiterte, es war wie verhext.“

So wurden die Siegerinnen und Sieger in der Halle ermittelt. Im ÖTV-Bewerb der Kategorie zwei setzte sich der große Turnierfavorit Jonas Gundacker (TC Harland) durch. Im Finale war er gegen Simon Traxler (UTC Casa Moda Steyr) überlegen und sicherte sich mit 6:4 und 6:3 erstmals den Scheibbs-ÖTV-Titel. „Ich gratuliere Jonas sehr herzlich, er ist der verdiente Sieger und immer ein treuer Mitspieler bei unserem Turnier“, sagt Ressl. Am Weg zum 800-Euro-Siegerscheck musste Gundacker einzig im Viertelfinale gegen den ungesetzten Elias Werner über drei Sätze gehen, ansonsten agierte er souverän und überlegen, dabei war von seiner fehlenden Spielpraxis nichts zu spüren. Auch der Scheibbser Lokalmatador und Publikumsliebling Michael Weinberger biss sich an Gundacker die Zähne aus und musste sich im Halbfinale geschlagen geben.Spannung in den ITN-BewerbenErstmals seit der 1. Ausgabe des Turniers sicherte sich kein Scheibbser Vertreter den Sieg im ITN-4-Bewerb. Titelverteidiger Bernhard Brandner zeigte erneut starke Leistungen und marschierte ins Finale. Am Weg dorthin schlug er die Nummer zwei Michael Hödl. Im Endspiel in der Halle Kirnberg versuchte er alles, sein Gegner Ferdinand Gusner (UTC Zeillern) war jedoch an diesem Tag zu stark. Das Nachwuchstalent siegte mit 6:4 und 7:6 und darf sich somit auch erstmals in die Scheibbser Siegerliste eintragen. Reinhard Fahrngruber

landete einzigen HeimsiegDas größte Starterfeld stellte einmal mehr der ITN-6-Bewerb, wo es zum einzigen Heimsieg kam. Die Rede ist von Reinhard Fahrngruber, der als Nummer vier in das Turnier ging. Im Finale stand er der Nummer eins Horst Kroiss (DSG Union Traun) gegenüber. In einem packenden Finale war der Ausgang lange offen. Nachdem sich Kroiss den ersten Satz mit 7:5 sicherte, schlug der Scheibbser mit 7:6 zurück. Die Entscheidung musste schließlich im Match-Tie-Break fallen, wo Fahrngruber mit 10:4 die Oberhand behielt.

Lara Bachler (UTPC Göstling) heißt die Siegerin im Damen-Bewerb. Im Finale setzte sie sich gegen die für den UTC Sparkasse Scheibbs spielende Daniela-Izabela Dreucean durch.

Trotz der schwierigen Wetterlage zieht Turnierleiter Sebastian Ressl einmal mehr ein positives Resümee: „Es ist unglaublich, wie unsere treuen Besucherinnen und Besucher uns immer wieder unterstützen, das ist einmalig und dafür möchte ich Danke sagen. Wir sind überglücklich, wieder ein so tolles Turnier über die Bühne gebracht zu haben. Das Feedback der Spielerinnen und Spieler zeigt uns immer wieder, dass das Scheibbser Turnier einzigartig ist.“ Abschließend gilt Ressls Dank seinem Team und den Sponsoren: „Das Team, das mich bei diesem Event unterstützt bzw. die Sponsoren, die uns immer wieder die Treue halten, sind unglaublich. Ich freue mich schon jetzt auf das 8. Markus-Heinrich-Gedenkturnier 2024.“