Tabellenführer war Nummer zu groß

Landesliga A

Gegen den Tabellenführer aus St. Pölten setzte es für Scheibbs ein Lehrspiel. Am Ende steht ein 0:9, obwohl Michael Weinberger, Robert Steinhauser und Matteo Semmelmeyer einen beherzten Auftritt hinlegten. Allesamt gingen über drei Sätze. Vor allem Michael Weinberger musste sich erst im Tiebreak des dritten Satzes geschlagen geben. Bereits nach den Einzelpartien war die Partie entschieden, sodass die Doppelspiele nicht mehr ins Gewicht fielen.



Landesliga B2

Erfreulicher verlief der Gastauftritt von Purgstall in Brunn. Nummer eins Matej Kracik legte vor und Johannes Auer, Benjamin Scharner und Florian Ditzer legten in den Einzeln nach. Peter Brandhofer und Werner Tiefenbacher mussten sich in ihren Spielen geschlagen geben. Das Doppel Kracik/Scharner brachte die Entscheidung zugunsten der Purgstaller. Sie setzten sich in zwei Sätzen durch. Florian Ditzer und Werner Tiefenbacher sicherten den 6:3-Auswärtserfolg ab. Mit dem Sieg bleibt Purgstall auf dem zweiten Tabellenplatz – einen Zähler hinter Deutsch-Wagram. Das Duell gegen den Tabellenführer wartet nun Samstag auf Purgstall.