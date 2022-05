Tennis-Landesligen Scheibbs bleibt an Spitze

Lesezeit: 2 Min Rainer Hudler

Bereits nach den Einzelpartien lag Jonas Auer mit Purgstall 2:4 im Rückstand. Gegen Krems musste sich das Team zuhause 4:5 geschlagen geben. Foto: JW

S cheibbs führt die Tabelle in der Landesliga B weiter an. In Purgstall läuft man einem Erfolg weiter hinterher.