Neuer Belag: Purgstaller Weg in die Zukunft

Spielverhalten wie auf einem Sandplatz, nach Regen sofort wieder bespielbar und weniger Wartung wie auf Sandplätzen. Das soll der neue Red-Court-Belag in Purgstall garantieren.

Dieser Allwetter-Belag sorgt auch dafür, dass auch über das ganze Jahr auf der Purgstaller Tennissportanlage gespielt werden kann. Sehr zur Freude vom Sportlichen Leiter Wolfgang Pils: „Es war eigentlich ein Projekt der letzten 20 Jahre. Wir haben lange überlegt und die Sandplätze hätten saniert gehört. Mit dem neuen Belag sind wir gerüstet für die Zukunft.“ Zwar standen jetzt noch die Bagger auf dem Platz (Start der Bauarbeiten waren am 24. September), doch mit Ende Oktober sollen die neuen drei Plätze schon bespielbar sein. Zusätzlich errichtete der Tennisverein auf eigene Kosten eine Flutlichtanlage.

„Damit kann bis zu 22 Uhr gespielt werden. Auch im Winter bieten wir die Plätze über ein eigenes Online-Buchungstool an. Das kommt in den nächsten Wochen“, freut sich Pils. Somit gilt das Angebot auch an alle anderen Vereine in der Umgebung. Pils wollte sich im gleichen Atemzug bei Martin Mutenthaler bedanken, der durch besonderen Einsatz und Engagement die Neuerrichtung möglich machte und sowie bei allen freiwilligen Helfern.

Neuzugang für Landesliga-Team

Auch am Spielersektor tat sich was beim Aufsteiger in die Landesliga A. Alois Gessl wird die Purgstaller verstärken und soll damit auch den Klassenerhalt sichern. Der 19-Jährige strebt eine Karriere als Tennisprofi an und trainiert im Moment in der Tennisschule Taf in Amstetten. „Es entstand der Kontakt über Benjamin Scharner. Er konnte es sich vorstellen und daher mussten wir zuschlagen“, erklärte Pils. Auch der zweiten Mannschaft gelang der Aufstieg in die Kreisliga A. In einem packenden Relegationsspiel gegen Nachbar Wieselburg setzten sich die Purgstaller mit 5:4 durch.