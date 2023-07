ÖTV-Turniere in Wieselburg: Neuer Termin & neue Side-Events

Von 8. bis 12 Juli stehen wieder die traditionellen ÖTV-Turniere für Damen und Herren des TC Volksbank Wieselburg am Programm. Die Staatsmeisterschaften, die am kommenden Wochenende ausgetragen werden, sorgen damit erstmals für eine Terminverschiebung. Gespielt wird nicht von Mittwoch bis Montag, sondern von Samstag bis Mittwoch.

Am Samstag und Sonntag geht die Qualifikation für die beiden Turniere über die Bühne. Beim Allianz-Kaiser-Bier-Open 2023 der Stadt Wieselburg, einem Herren-Einzel-Turnier der ÖTV-Kategorie II+H mit einer Gesamtdotation von 2.320 Euro, gibt es 20 Fixstartplätze, vier Wild Cards sowie vier Plätze für die erfolgreichen Qualifikanten. Beim 24. Easy-Drivers-Ladys-Open 2023 powered by Autohaus Pruckner, dem Damen-Einzel-Turnier der ÖTV-Kategorie III+H mit einer Gesamtdotation von 980 Euro, werden 24 Damen im Hauptbewerb spielen. „Vorjahressieger Mario Haider-Maurer vom ASKÖ Eisenstadt hat bereits wieder genannt. Beim restlichen Starterfeld wird es auch davon abhängig sein, wie es bei den Staatsmeisterschaften läuft“, erklärt Turnierleiter Alois Kaltenbrunner.

Während die Spieler also noch nicht endgültig feststehen, steht das Rahmenprogramm zu 100 Prozent. Am Sonntag gibt es einen Grillabend (ab 19 Uhr). Am Montag den Wieselburger Abend mit Bieranstich um 17.30 Uhr und Freibier, gesponsert von der Stadtgemeinde. Am Dienstag gibt es einen Knödeltag und am Mittwoch die Damen- und Herrenfinale (14 beziehungsweise 16.30 Uhr) mit anschließender Siegerehrung und großer Tombolaverlosung.