Purgstall mit einer perfekten Saison

Landesliga B2. Auch Absteiger Zistersdorf war in der letzten Runde kein Stolperstein mehr für den Meister Purgstall. Mit einem 9:0 jubelte die Truppe rund um Mannschaftsführer Peter Brandhofer über den Aufstieg in die Landesliga A. Besonders dabei: Erstmals in der Geschichte des Clubs gewannen die Purgstaller alle ihre Partien in der Landesliga B. Hervorragend dabei Benjamin Scharner.

Der Youngster gewann alle seine Einzel- bzw. Doppelpartien. Gegen Zistersdorf kam der 16-Jährige nur im Doppel zum Einsatz. „Eine unglaubliche Saison“, freute sich Peter Brandhofer. Nun wartet im nächsten Jahr wieder ein besonderes Zuckerl. Da Scheibbs den Klassenerhalt geschafft hat, treffen 2024 wieder Purgstall und Scheibbs aufeinander. Das geschah zum letzten Mal in der Landesliga 2010. Landesliga A. Der Klassenerhalt war bereits fixiert. So fiel die abschließende Niederlage gegen den 1. Klosterneuburger TV nicht ins Gewicht. Michael Weinberger und Robert Steinahauser brachten zwar die Gäste mit 2:0 in Front, doch die restlichen Einzelpartien gingen verloren. Noch dazu reisten die Scheibbser nur mit vier Spielern nach Klosterneuburg an. So war auch das letzte Doppel eine klare Beute für die Heimischen und so stand der Sieg schon fest. Schlussendlich trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 7:2.