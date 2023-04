Scharner mit starkem Comeback

Werbung

Beim ÖTV-Wintercup der Kategorie II in Ansfelden feierte Benjamin Scharner seine Rückkehr ins Turniertennis. Nach seinem Schlüsselbeinbruch zeigte sich Scharner im U18-Bewerb von der besten Seite. An Nummer zwei gesetzt, hatte der Tenniscrack in der ersten Runde ein Freilos. In der zweiten Runde setzte er sich gegen Simon Mattle in zwei Sätzen (6:2, 6:2) durch. Im Viertelfinale gegen Simon Leitner hatte Scharner nur im ersten Durchgang zu kämpfen und setzte sich aber mit 7:5 und 6:3 ebenfalls in zwei Sätzen durch. Im Halbfinale gegen Alexander Schenk machte der für Purgstall spielende Youngster mit 6:3 und 6:0 kurzen Prozess. Erst im Finale gegen Xaver Kirchberger riss die Siegesserie mit einem 3:6 und 4:6.