Bereits zum fünften Mal wird das Markus Heinrich Gedenkturnier von 4. bis 8. August in Scheibbs stattfinden und auch heuer soll an die tollen Erfolge aus den Vorjahren angeknüpft werden. Wie bereits in den Jahren davor können Männer ab ITN 4 oder 10 an den Start gehen und bei den Damen ab ITN 7. Bis zum 31. Juli kann man sich noch anmelden und eine wesentliche Veränderung gab es beim Preisgeld, welches auf 2.000 Euro aufgestockt wurde. „Der Zuspruch unserer Sponsoren ist enorm, und das trotz der Krise“, zeigt sich Turnierleiter Sebastian Ressl positiv gestimmt.