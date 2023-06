Scheibbs hält souverän die Klasse

Landesliga AZwar stand der Klassenerhalt für Scheibbs schon fest, aber mit einem 9:0 gegen Gedersdorf sicherten die Bezirkshauptstädter ihren Mittelfeldplatz in der Landesliga A ab.

Bereits nach den Einzelpartien war die Entscheidung gefallen. Die ungarischen Legionäre Mate Voros und Mark Keki legten vor. Michael Weinberger, Robert Steinhauser und Matteo Semmelmeyer gewannen ihre Partien in zwei Sätzen. In die Verlängerung musste Sebastian Ressl. Nachdem der erste Satz noch 6:3 an den Mannschaftsführer ging, verlor er den zweiten mit 5:7. Im dritten Satz setzte sich Ressl mit 6:4. Im Doppel mussten nur noch Mate Voros, Mark Keki, Robert Steinhauser und Matteo Semmelmeyer ran. Die letzte Partie ging kampflos an die Scheibbser.Landesliga B2Nur noch ein voller Erfolg fehlt zum Meistertitel für Purgstall in der Landesliga B2. Gegen den Tabellendritten Bisamberg jubelten die Gäste über einen 6:3-Auswärtserfolg. Keine Chance ließ Matej Kracik im Duell der beiden an Nummer eins gesetzten Simon Linha. Mit 6:0 und 6:0 fegte er über den Konkurrenten hinweg. Johannes Auer musste sich nach drei Sätzen geschlagen geben. Benjamin Scharner brachte aber die Führung mit einem Zwei-Satz-Sieg nach Purgstall. Florian Ditzer und Michael Kirner sorgten für den 4:2-Zwischenstand nach den Einzelpartien.

Packend verliefen die Doppelpartien. Matej Kracik und Michael Kirner gewannen zwar nach zwei Sätzen, doch Benjamin Scharner und Florian Ditzer sowie Johannes Auer mit Werner Tiefenbacher mussten ins Champions-Tie-Break. Scharner und Ditzer holten den letzten Punkt zum 6:3-Sieg.