Scheibbs im Höhenflug

Weiterhin im Höhenflug befinden sich die Herren 1 des UTC Scheibbs in der Landesliga B. Beim Auswärtsspiel gegen BMTC Brühl Mödling hatte die Truppe von Mannschaftsführer Sebastian Ressl aber ordentlich zu kämpfen. Nach den Einzelbewerben stand es 4:2 für Scheibbs. Die beiden ungarischen Legionäre Mate Voros und Marek Keki behielten in ihren Partien die Oberhand. Auf Nummer 5 und 6 zogen dann mit ihren Siegen Florian Reschinsky und Thomas Daxböck nach. Für den nötigen Sieg im Doppel sorgte das Einserdoppel Voros/Keki. Ressl und Reschinsky mussten sich erst im Championstiebreak 10:7 geschlagen geben, während Christoph Karner und Thomas Daxböck in zwei Sätzen die Segel streichen mussten.

Weiterhin sieglos ist hingegen die Sportunion Purgstall in der Landesliga A. Gegen den Klosterneuburger TV gab es ein 2:7. Nach den Einzelbewerben stand es bereits 0:6, Matej Kracik und Johannes Auer verloren in drei Sätzen. Kracik/Auer konnten ihr Doppel gewinnen, im Dreier-Doppel gaben die Gäste dann w.o.