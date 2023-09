Scheibbs mit zwei neuen Gesichtern

Der UTC Sparkasse Scheibbs hat sich für die kommende Saison in der Landesliga A mit zwei neuen Spielern verstärkt. Gregor Ramskogler und Philipp Bernreiter spielen in der kommenden Saison in der Bezirkshauptstadt. Ersterer wechselt vom Bundesliga-Verein Anif und wird als Nummer eins bei den Bezirkshauptstädtern an den Start gehen. „Ich freue mich wirklich sehr, dass Gregor sich für uns entschieden hat. Er ist ein Topspieler und ein Gewinn für den gesamten Verein“, freut sich der Sportliche Leiter Sebastian Ressl und fügt noch hinzu: „In Scheibbs ist der Reichraminger schon ein alter Bekannter, immerhin hat er bereits zwei Mal unser Turnier gewinnen können.“ Mit Bernreiter kommt ein Nachwuchstalent nach Scheibbs, das laut Ressl, ebenfalls perfekt ins Team passt: „Philipp kommt aus der Gegend und ist ein Talent, das sich ständig weiterentwickelt. Wir freuen uns.“