Scheibbser ermittelten ihre Tennismeister

Perfektes Tenniswetter, packende Spiele, tolle Atmosphäre – das und noch viel mehr gab es am vergangenen Wochenende bei den Finalspielen der Vereinsmeisterschaften des UTC Sparkasse Scheibbs zu erleben.

Im A-Bewerb setze sich der große Favorit, der an Nummer eins gesetzte Thomas Daxböck, durch. Im spannenden Finale gegen den groß aufspielenden Richard Ehrlich, der zuvor die Nummer zwei Bernhard Brandner wohl im Spiel des Turniers besiegen konnte, war der erste Satz lange Zeit offen. Der Favorit zeigte jedoch in den entscheidenden Momenten fehlerfreies Tennis und behielt die Oberhand. Mit 7:5 und 6:2 sicherte sich somit Thomas „Monstruo“ Daxböck den erstmaligen Titel.

Im ITN-7-Bewerb setzte sich die Nummer drei Manuel Windpassinger souverän durch, nachdem im Viertelfinale bereits die Nummer eins (Alexander Olivier) und Nummer zwei (Markus Morawetz) das Nachsehen hatten. Windpassinger gab am Weg zum erstmaligen Vereinsmeistertitel keinen einzigen Satz ab und überzeugte vor allem mit seinem fehlerlosen sowie genauem Grundlinientennis. Im Finale konnte der etwas müde wirkende Youngster Noah Garnweidner nur einen Satz mithalten. Am Ende siegte Windpassinger mit 6:4 und 6:0. Auf den dritten Plätzen folgen Lukas Schwaiger und Fabian Rülling.

Den Titel verteidigen konnte Lorenz Fischer im U15-Bewerb. Die Scheibbser Nachwuchshoffnung siegte im sehenswerten Finale gegen Garnweidner. Alexander Karner setzte sich im Spiel um Platz drei gegen Marek Weinmesser durch. Im U10-Bewerb führte kein Weg an Lea Hebenstreit vorbei. Die Oberndorferin siegte im Finale gegen Jonas Hochauer mit 4:3 und 4:2. Das Spiel um Platz drei entschied Maximilian Karner knapp in drei Sätzen gegen Lara Gnadenberger für sich.

Bei den Damen war rasch klar, dass es im entscheidenden Spiel zu einem Duell der Zwillingsschwestern Diana-Carolina und Daniela-Izabela Dreucean kommt.

Die beiden überzeugten in den Spielen zuvor und ließen ihren Gegnerinnen keine Chance. Im Finalspiel lieferten sich die beiden schließlich einen harten Kampf. Nachdem Diana-Carolina noch den ersten Satz gewonnen hat, kämpfte sich Daniela-Izabela zurück und entschied schließlich das Finale in drei Sätzen für sich, profitierte dabei auch von einer leichten Verletzung ihrer Schwester.

Die Titelverteidiger Richard Ehrlich und Alexander Eder stiegen nach dem Doppeltitel im Vorjahr auch heuer erneut auf das oberste Treppchen. Dabei schlugen sie nicht nur die Nummer zwei Lukas Mühlbacher/Florian Wallgram knapp in drei Sätzen, sondern behielten auch im Finale gegen die Topgesetzten Markus Metzinger sowie Bernhard Brandner die Oberhand und siegten mit 7:5 und 6:3. Auch im Mixed-Bewerb kam es zu einer Titelverteidigung. Das Youngster-Mixed-Doppel Lorenz Fischer und Diana-Carolina Dreucean dominierten den Bewerb nach Belieben und gaben insgesamt lediglich vier Games ab. Im Finale besiegten sie das Duo Hildegard Fraiss und Thomas Egger.